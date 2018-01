Cresce apoio à destituição do governador da Califórnia Uma pesquisa divulgada nesta sexta-feira mostra um crescimento no ímpeto dos californianos para destituir o governador Gray Davis. De acordo com o levantamento, realizado pelo grupo Field Poll, 58% dos prováveis eleitores da Califórnia querem que Davis deixe seu cargo, um aumento de sete pontos em relação aos 51% registrados no mês passado. A mesma pesquisa indica que 68% acreditam que o governador será destituído nas eleições especiais de 7 de outubro. Os resultados da pesquisa representam más notícias para Davis, que atualmente se encontra numa posição defensiva. Seu índice de aprovação caiu ao nível mais baixo desde que assumiu o posto: apenas 22% dos pesquisados afirmam aprovar seu desempenho. "A mudança é sempre o elemento mais significativo em uma pesquisa como esta, e estamos observando uma mudança contínua em direção à destituição (de Davis)", afirmou Mark DiCamillo, diretor da Field Poll. O ator Arnold Schwarzenegger, republicano, aparece como o candidato com mais força nas últimas pesquisas, apesar de ter oferecido poucas informações sobre sua plataforma eleitoral para combater os principais problemas do Estado: enorme déficit e crise energética.