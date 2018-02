Cresce boicote a Israel nas áreas comercial, industrial e artística Iniciado há pouco tempo nos meios universitários europeus e americanos, muitas vezes sob a iniciativa de acadêmicos judeus, o boicote a Israel, por causa de sua política em relação à Autoridade Palestina, começa a estender-se oficiosa e fragmentariamente aos setores comercial, industrial e artístico, causando preocupações aos dirigentes de Tel Aviv. Sem dúvida, nenhum país ocidental declarou-se favorável a tal gênero de punição contra Israel. Apenas o Parlamento Europeu preconizou em abril sanções econômicas contra Tel Aviv, mas teve sua proposta rejeitada pela Comissão Executiva da União Européia. Ainda no plano institucional, não foi diferente o resultado alcançado pela Liga Árabe, lançando em maio passado uma campanha mundial para o isolamento econômico, comercial, universitário, cultural e artístico de Israel. O certo, entretanto, é que as exportações israelenses para a União Européia caíram cerca de 20% no primeiro trimestre deste ano. No mesmo período, as missões de diferentes países para compra de armas em Israel se tornaram cada vez mais raras, enquanto a Alemanha decidiu retardar o fornecimento de motores e caixas de câmbio para os tanques e carros de combate "Merkava", do exército israelense. Por sua vez, em Jerusalém, até importadores de eletrodomésticos se declaram perplexos ante a atitude de seus fornecedores europeus, que se negam agora a vender-lhes peças de reposição para geladeiras ou máquinas de lavar, sob o pretexto de que estas poderão servir na fabricação de mísseis. Dentro desse mesmo espírito, industriais holandeses e gregos suspenderam a venda de detergentes de cozinha a Israel, alegando que tais produtos são "potencialmente armas químicas". Aderindo ao movimento, estivadores noruegueses impediram recentemente a entrada no porto de Oslo de um cargueiro transportando mercadorias israelenses. Pouco depois, alguns dos principais sindicatos da Escócia, Dinamarca e Noruega conclamaram o público europeu a não comprar nos supermercados os produtos "made in Israel", notadamente aqueles das grandes marcas (a relação nominal está sendo divulgada pela Internet) nos setores de frutos, sucos e legumes, embalagens alimentícias, roupas, lingeries, equipamentos esportivos etc. Um dos "cérebros" da campanha, a intelectual judia Olicia Zemor, explicou em Paris que o boicote se tornará mais abrangente e eficaz quando os consumidores memorizarem o código de identificação internacional dos produtos israelenses, o 0729. "Os europeus em particular precisam saber que muitos dos produtos israelenses, beneficiando de tarifas preferenciais da União Européia, são fabricados nos territórios palestinos ilegalmente ocupados pelos colonos judeus, inclusive nas áreas "anexadas", e nisso é utilizada a água que Israel usurpa, também para não dizer ?rouba?, dos palestinos", ponderou. No domínio universitário, o apelo ao boicote é respaldado por 120 professores de universidades européias e americanas (vários deles são de origem judia) que defendem a suspensão do intercâmbio com suas homólogas israelenses, especialmente na área das pesquisas cientificas. Contra tal posição elevaram-se, contudo, cerca de mil acadêmicos da Europa e dos Estados Unidos. Em manifesto, eles afirmaram que o boicote à cooperação cultural "viola o espírito essencial da liberdade e a busca das verdade". Ao formalizar, com outras personalidades judias, seu apoio ao movimento pró- boicote (que se dotou de um "coletivo" de mobilização em Paris) o escritor Maurice Rajsfus, 74 anos, afirmou: "Há muitos cidadãos judeus como eu que não vivem no passado, com essa vontade de transferir o ódio para os outros, de fazer os palestinos pagarem pelos crimes nazistas. O melhor modo de não se esquecer o holocausto, 60 anos depois, consiste em evitar que outros homens e mulheres e crianças sejam reprimidos na indiferença geral". As incidências dessa arregimentação se fazem sentir igualmente nos âmbitos esportivo e artístico. Nas vésperas da Copa do Mundo deste ano as federações árabes tentaram, em vão, excluir Israel da FIFA. Ao mesmo tempo, temporadas na Europa de companhias de dança e de música israelenses foram canceladas, enquanto suas congêneres européias renunciaram à participação ao Festival de Israel. " As razões são manifestamente políticas", diz o produtor musical Amos Oren, acrescentando que "hoje, no mundo do espetáculo, tudo o que soa judeu é mal acolhido". A prova mais recente disso ocorreu no Concurso Internacional Canção, promovido pela Eurovisão: o apresentador belga da manifestação concitou a assistência a boicotar a candidata de Israel, obrigando o ministro belga das Relações Exteriores a condenar publicamente a "odiosa discriminação".