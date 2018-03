Cresce especulação sobre possível exílio de Saddam O preço do petróleo acentua a queda nesta sexta-feira e o movimento é relacionado com a crescente especulação em torno da possibilidade de que o presidente do Iraque, Saddam Hussein, parta para um exílio. Se confirmada, a notícia representaria o fim da tensão entre Estados Unidos e Iraque, sem a necessidade de uma guerra. A imprensa internacional publicou nas últimas horas uma série de reportagens sobre o tema. Segundo as informações, Saddam e sua família teriam concordado en deixar o Iraque e se transferir para outro país em troca de liberdade. As publicações, entre elas a revista alemã Der Spiegel e as norte-americanas Times e a rede de TV NBC, informam que um local na África estaria sendo cogitado para servir de exílio para Saddam. As negociações envolveriam diplomatas sauditas, egípcios e turcos. As informações são das agência internacionais.