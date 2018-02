Cresce imigração ilegal de mexicanos para os EUA A imigração ilegal continua crescendo nos EUA, apesar de nove anos de esforço para cercar partes da fronteira entre México e EUA, informa um estudo realizado pelo Instituto de Políticas Públicas da Califórnia, um organismo independente. A acumulação de tropas de segurança ao longo da fronteira sudoeste também forçou os imigrantes a tentarem atravessar zonas perigosas e distantes, aumentando a possibilidade de morrerem por insolação ou afogados. Além disso, o cerco maior faz com que os que conseguem entrar ilegalmente em território norte-americano ali permaneçam por mais tempo, segundo o estudo. "O aumento no número de patrulheiros na fronteira por si só não resolve este problema", disse a co-autora do informe, Belinda Reyes. Grupos de ativistas fizeram afirmações similares anteriormente, mas o estudo do instituto californiano se baseia em dados atualizados do censo, além de conter informações de grupos representativos e uma pesquisa realizada na comunidade de imigrantes. O orçamento anual para reforçar a segurança na fronteira triplicou entre 1995 e 2001, chegando agora a US$ 2,5 bilhões. Apesar desses esforços, a investigação detectou que o número total de imigrantes ilegais continuou aumentando a cada ano, passando de entre 2 e 3 milhões de pessoas em meados dos anos 80 para entre 6 e 10 milhões atualmente. A Patrulha de Fronteiras defendeu sua estratégia, indicando que a diminuição no número de prisões durante os últimos três anos é prova de que menos pessoas estão cruzando a fronteira. A agência também disse que o aumento na segurança não é a causa de centenas de imigrantes terem morrido por insolação ou afogados.