Cresce insatisfação da elite política com o aiatolá Dos 290 membros do Parlamento iraniano, 185 não compareceram na quarta-feira à noite a uma cerimônia para comemorar a reeleição de Mahmoud Ahmadinejad nas eleições presidenciais do dia 12. De acordo com vários jornais iranianos, entre os ausentes estava o presidente do Parlamento, Ali Larijani. Segundo analistas, a ausência dos parlamentares é mais um sinal da insatisfação da elite que governa o Irã com o aiatolá Ali Khamenei, líder supremo, que já afirmou que o resultado da votação não será alterado. O principal clérigo da dissidência, o aiatolá Hossein Ali Montazeri, que apoia o líder opositor, Mir Hossein Mousavi, alertou ontem às autoridades iranianas que é inútil tentar coibir os protestos da dissidência moderada. "Se o povo iraniano não puder reivindicar seus direitos legítimos em manifestações pacíficas, o crescimento da frustração pode destruir as bases de qualquer governo, por mais forte que ele seja", afirmou Montazeri, um dos mais importantes clérigos xiitas do Irã.