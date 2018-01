Cresce número de simpatizantes de Fujimori, diz pesquisa O ex-presidente Alberto Fujimori aparece, com 17%, em terceiro lugar na lista de oito personalidades com as quais os peruanos ?simpatizam mais?, segundo uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira. Fujimori aparece atrás dos também ex-presidentes Valentín Paniagua e Alan García, que figuram em primeiro e segundo lugares nessa lista, com 24% e 21%, respectivamente. Logo abaixo de Fujimori está Lourdes Flores (16%), líder do partido Unidade Nacional e ex-candidata à presidência nas últimas eleições. O presidente Alenadro Toledo e Fernando Olivera, da Frente Independente Moralizadora - aliada do partido Peru Possível, de Toledo - dividem o oitavo lugar, com 3% das preferências. Segundo a sondagem realizada pela empresa Apoyo, publicada pelo jornal El Comercio, diante da pergunta se Fujimori é culpado ou inocente no caso de enriquecimento ilícito, 66% dos consultados responderam que ele é culpado; 21%, que é inocente e 13% se abstiveram. Interrogados se Fujimori foi o autor intelectual dos assassinatos de 25 pessoas, entre estudantes universitários e trabalhadores, nos casos conhecidos como La Cantuta e Barrios Altos, 49% dos entrevistados responderam afirmativamente, 33% negativamente e 13% se abstiveram. Para o diretor da Apoyo, Alfredo Torres, a pesquisa revela ?um inquietante crescimento das simpatias por Fujimori?.