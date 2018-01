Cresce o número de centenários no Japão O número de japoneses com no mínimo 100 anos subiu de 17.402 para 20.561 este ano, um novo recorde para a nação com o maior índice de longevidade no mundo. Os números foram publicados pelo Ministério da Saúde e antecedem uma comemoração, que será realizada na próxima semana, em homenagem aos idosos do país. A expectativa de vida no Japão é a maior do planeta para ambos os sexos - 85,23 anos para mulheres e 78,32 anos para os homens, dados de 2002. O número crescente dos que vivem mais de um século é motivo de orgulho nacional. Mas um dado preocupante é queda da natalidade registrada nas três últimas décadas. Os índices em baixa geram preocupação nas autoridades. Ano passado, estatísticas revelaram que o número de nascimento foi de 1,32 por mulher. Demógrafos dizem que pessoas acima de 65 anos vão somar mais de um terço da população em 2050. No dia 15 de setembro, quando é celebrado o dia do respeito ao idoso no Japão, cada novo centenário ganhará uma xícara de prata e um certificado assinado pelo primeiro-ministro.