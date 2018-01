Cresce para 200 número de mortos em Madri O número de mortos nos atentato terroristas em Madri cresceu para 200, informou neste sábado o governo regional da capital espanhola. Na noite de sexta-feira morreu um homem internado algumas horas antes em um hospital madrilenho. O total de vítimas fatais havia chegado a 199 na quinta-feira, com a morte de uma menina de 7 meses. O atentado deixou ainda 1.500 feridos. O pior atentado terrorista posterior ao 11 de setembro de 2001 ocorreu em Bali, na Indonésia, em outubro de 2002, deixando 202 mortos. Ainda comovidos pelo atentado terrorista, os espanhóis se preparam para as eleições deste domingo, num país enlutado. Ao invés do clima eleitoral que deveria predominar em toda Espanha, o que se vê pelas ruas é angústia e dor. As famílias começaram a sepultar e incinerar seus mortos, segundo informou a rádio estatal. O luto cobriu todas as atividades nacionais, inclusive o futebol. Ontem, milhões marcharam numa demonstração de união contra o terrorismo de Madri à Ilhas Canárias, de Barcelona a Bilbao. Cerca de 2,3 milhões de pessoas - mais da metade da população de Madri - participaram dos atos na capital espanhola. Em todo o país, mais de 11 milhões de pessoas saíram às ruas, segundo a TV estatal. Neste sábado, o candidato do Partido Popular, Mariano Rajoy, favorito nesta eleição, insistiu em dizer que o grupo terrorista ETA continuava sendo o principal suspeito pelos atentados contra os trens na manhã de 11 de março, numa entrevista publicada no jornal El Mundo. Aparentemente, o ETA se desvinculou ontem do atentado que detonou 10 bombas na rede de trens de Madri. O debate sobre a autoria dos atentados pode definir as eleições neste domingo. Se o grupo terrorista ETA for considerado culpado isso poderia impulsionar o apoio para Rajoy, que pretende susceder o atual presidente José María Aznar, ambos são do PP. Por outro lado, se os atentados forem considerados obra da al-Qaeda, isso poderia tornar impopular o candidato de Aznar, que apoiou a guerra dos Estados Unidos contra o Iraque. Rajoy tem uma vantagem de três a cinco pontos percentuais sobre o candidato socialista José Luis Rodríguez Zapatero, segundo as pesquisas de opinião. Nenhuma sondagem foi publicada depois dos atentados. Segundo as leis espanholas, o domingo passado foi o último dia permitido para a realização de enquetes.