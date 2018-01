Cresce procura por moedas de 10 bahts por semelhança com euro A demanda pelas moedas de 10 bahts disparou após a divulgação de informações segundo as quais elas poderiam ser utilizadas em máquinas de venda de produtos européias que aceitam moedas de euro. A moeda tailandesa seria idêntica à moeda de 2 euros tanto no peso quanto no tamanho, mas seu valor é aproximadamente sete vezes menor que o da moeda européia com a qual se parece. Um baht vale pouco mais de 2 centavos de euro. Funcionários de casas de câmbio no Aeroporto Internacional de Bangcoc comentaram neste sábado que o aumento da procura pela moeda de 10 bahts começou há três semanas. "Dezenas de turistas, a maior parte ocidentais, pediram moedas de 10 bahts. Alguns deles chegaram a levar 50 moedas", disse Anucha Krut-hern, funcionária da agência do Thai Military Bank dentro do aeroporto.