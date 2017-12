Cresce sentimento anti-semita nos EUA, aponta pesquisa Crescem nos Estados Unidos as atitudes anti-semitas, revertendo uma tendência decrescente verificada nos últimos 10 anos, revelou hoje uma pesquisa realizada pela Liga Antidifamação (ADL, por sua sigla em inglês), um grupo judaico que combate a discriminação racial. A pesquisa, realizada com mil adultos entre 26 de abril e 6 de maio, apontou que 17% de todos os americanos - ou mais de 35 milhões de pessoas - apresentam opiniões sobre os judeus que são "inquestionavelmente anti-semitas". Segundo a ADL, a tendência gera a preocupação de que "persiste um sentimento de ódio para com os judeus nos Estados Unidos". Uma das mais importantes descobertas da pesquisa se refere aos hispânicos, um dos segmentos de crescimento mais rápido e significativo da população americana. O levantamento revelou que enquanto 44% dos hispânicos nascidos no exterior têm fortes crenças anti-semitas, apenas 20% daqueles que nasceram nos Estados Unidos se enquadram nesta categoria. Além disso, a tendência anti-semita dos hispânicos nascidos nos Estados Unidos está significativamente acima da média nacional. Entre os afro-americanos, a tendência de uma crença fortemente anti-semita continuou estabilizada em 35% de tal população. Segundo a pesquisa, entre os estereótipos que mais sustentam as atitudes anti-semitas está o de que "os judeus desfrutam de um poder demasiado nos Estados Unidos". Os sentimentos antiisraelenses também geram anti-semitismo, e segundo a pesquisa, pela primeira vez, as atitudes negativas para com Israel e as preocupações de que os judeus americanos têm demasiada influência sobre a política americana no Oriente Médio estão ajudando a criar sentimentos anti-semitas. Uma pesquisa da mesma natureza realizada há quatro anos revelou que o número de americanos com firmes crenças anti-semitas havia caído de 20% em 1992 para 12% em 1998. Segundo o presidente da ADL, Abraham H. Foxman, "não há dúvida de que este é um reflexo do que tem sido ensinado sobre judeus nas escolas, igrejas e comunidades das nações hispânicas, em cuja base prevalece o anti-semitismo".