Cresce tensão entre a Índia e o Paquistão O anúncio feito hoje pelo ministro indiano da Defesa, George Fernandes, de que o país já colocou seus mísseis ?em posição? aumentou a tensão entre a Índia e o Paquistão. Segundo a imprensa indiana, também os mísseis paquistaneses estariam posicionados próximos à fronteira entre os dois países e prontos para serrem disparados. Fernandes fez referência à posição de disparo dos mísseis ao responder a uma pergunta sobre a atual concentração de forças militares indianas na fronteira do Paquistão. A tensão entre os dois países aumenta diariamente desde 13 de dezembro, depois de um atentado contra o Parlamento em Nova Délhi que provocou a morte de 14 pessoas. O atentado é atribuído pela Índia a um grupo extremista com base no Paquistão.