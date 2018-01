Cresce tensão entre Índia e Paquistão O líder separatista islâmico Abdul Ghani Lone e seu guarda-costas foram assassinados nesta terça-feira em Srinagar, capital de inverno da Caxemira, coincidindo com a visita do primeiro-ministro da Índia, Atal Behari Vajpayee à região himalaia por causa do conflito com o vizinho Paquistão e do anúncio do chanceler britânico, Jack Straw, de que viajará aos dois países na próxima semana. Lone, de 70 anos, participava de uma cerimônia pelo 12º aniversário da morte do líder religioso caxemire Mirwaiz Moulvi Mohamed Farooq quando pelo menos dois homens armados abriram fogo contra ele e seus guarda-costas. Lone, um dos líderes do grupo separatista Aliança Hurriyat, foi atingido no coração, no abdome e na perna diante de uma multidão de 5 mil pessoas. Segundo um jornalista, um dos homens lançou uma granada para afugentar a multidão, mas ela não explodiu. Ele era considerado uma figura moderada do movimento separatista da Caxemira e em dezembro havia pedido aos militantes que atendessem ao apelo do governo indiano de um cessar-fogo. Lone foi alvo de vários atentados e durante os últimos anos opôs-se em diversas ocasiões ao setor radical islâmico separatista. O primeiro-ministro indiano foi informado do assassinato de Lone assim que o avião em que viajava aterrissou em Jammu-Caxemira, capital de verão da Caxemira. "Ele trabalhava pela paz e por causa disso teve de dar sua vida", disse Vajpayee. "A morte de Lone significa que devemos nos esforçar mais para que a paz volte à Caxemira". A tensão entre a Índia e o Paquistão - que já travaram três guerras, duas pela Caxemira - elevou-se na semana passada após um ataque de militantes islâmicos contra uma base militar em Jammu-Caxemira, sul da região, que matou 34 pessoas, a maioria mulheres e filhos de soldados indianos. As duas potências nucleares já concentraram mais de 1 milhão de soldados ao longo da fronteira e trocaram disparos de artilharia hoje, pelo quinto dia consecutivo, causando a morte de pelo menos cinco pessoas. Não havia informação sobre a identidade dos assassinos que conseguiram fugir, contudo o Paquistão e uma aliança de grupos guerrilheiros islâmicos que lutam pela independência da Caxemira acusaram o governo indiano pelo assassinato de Lone. A chancelaria paquistanesa condenou o que qualificou como "um assassinato a sangue-frio" e disse que esse foi "outro incidente no contínuo reinado de terror das forças de ocupação da Caxemira controlada pela Índia". Preocupado com a possibilidade de uma guerra entre Índia e Paquistão, o chanceler britânico disse hoje que a situação é "real e preocupante e se trata de uma crise que não podemos ignorar". Straw reconheceu, no entanto, que não tem um plano pré-estabelecido para tentar resolver a crise entre os dois países, que obtiveram a independência da Grã-Bretanha em 1947. "Índia e Paquistão possuem armas nucleares e a capacidade para utilizá-las. Trata-se, portanto, de um conflito potencialmente devastador para a população dos dois países e profundamente preocupante para a comunidade internacional", disse Straw. Na segunda-feira, os EUA anunciaram que o vice-secretário de Estado, Richard Armitage, deverá viajar em breve à Índia e Paquistão, também para tentar ajudar a conter a escalada militar na região e levar os dois países ao diálogo. A Índia tem se recusado a conversar com o Paquistão, alegando que o país rival não fez o suficiente para conter os ataques dos militantes islâmicos, e já advertiu que seu Exército está pronto para a guerra.