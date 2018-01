Crescem diferenças entre palestinos e os EUA Os palestinos criticaram hoje o uso de caças norte-americanos pela Força Aérea de Israel e alegaram que os Estados Unidos estão favorecendo os israelenses. Os aviões de combate foram utilizados para destruir três quartéis da polícia palestina nas cidades de Gaza e Deir al-Balah, na Faixa de Gaza, e Salfit, na Cisjordânia. Ontem, ataques palestinos provocaram a morte de três soldados israelenses e dois colonos judeus. A porta-voz palestina Hanan Ashrawi afirmou que os israelenses usaram armas norte-americanas e perguntou se a população dos EUA sabe que "Israel está usando armas americanas contra os direitos humanos". Um oficial do Departamento de Estado dos EUA, que pediu para não ser identificado, disse que as armas fabricadas devem ser usadas de acordo com a lei norte-americana. Segundo esse funcionário, as armas só podem ser usadas em questões de segurança e auto-defesa. Os EUA não se pronunciaram oficialmente. Patético As críticas de Ashrawi refletem uma crescente diferença entre os palestinos e a administração dos EUA. Na sexta-feira, o presidente George W. Bush exigiu que o líder palestino Yasser Arafat cesse os ataques palestinos contra Israel. A agência de notícias de Arafat, a Wafa, reagiu à declaração de Bush, dizendo em seu web site que o presidente norte-americano "parecia muito feio e patético". O artigo ainda diz que Bush "não pode continuar apoiando os executores à custa de vítimas", sugerindo que o presidente norte-americano está tentando favorecer os israelenses em troca de favores dos judeus americanos. Barak Entretanto, o ex-primeiro-ministro de Israel, Ehud Barak, apoiou as declarações de Bush, exigindo que Arafat interrompa a violência no Oriente Médio. "Arafat precisa ser responsabilizado pelo resto do mundo por sua recusa em negociar com Israel e pela promoção do terror", disse Barak em entrevista à Associated Press. Barak se voltou contra Arafat depois que o líder palestino rejeitou a oferta do premiê israelense de fundar uma nação palestina em quase toda a Faixa de Gaza e Cisjordânia, além do controle em algumas partes de Jerusalém.