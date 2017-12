Crescente número de imigrantes do Brasil preocupa Reino Unido O crescente número de brasileiros que são impedidos de entrar no Reino Unido ou que são apanhados trabalhando ilegalmente no país está causando preocupação no governo britânico. O futuro embaixador do Reino Unido no Brasil, Peter Collecott, que assumirá o posto em Brasília no próximo mês, disse que nos últimos meses, o número de cidadãos brasileiros que foram barrados pelas autoridades de imigração ao desembarcar nos aeroportos britânicos e forçados a deixar imediatamente o país está entre os maiores entre todas as nacionalidades. "Os números mostram que em março passado, os brasileiros estavam no topo da lista daqueles que foram impedidos de entrar no país", disse Collecot em entrevista a jornalistas brasileiros. "Estamos preocupados com esse crescente número de brasileiros que tentam entrar no país com o objetivo deliberado de aqui permanecer, trabalhando ilegalmente." Collecott não soube precisar o número de brasileiros impedidos de desembarcar no Reino Unido. Segundo números do Ministério do Interior britânico, em 2001, 122 mil brasileiros desembarcaram no país, sendo que 1.505 foram barrados ainda no aeroporto. Em 2002, 2.400 brasileiros dos 130 mil que vieram ao país tiveram sua entrada proibida. A estimativa é que esses números não tenham parado de crescer e deverá ultrapassar com folga a marca de 3.000 neste ano. O consul-geral do Brasil em Londres, embaixador Fernando Paulo de Mello Barreto Filho, diz ser impossível calcular o número de brasileiros residindo na ilha. "Pode ficar entre trinta mil e duzentos mil, qualquer número seria impreciso pois a maioria não se registra junto ao consulado", disse Barreto Filho à Agência Estado. Ele observou, no entanto, que o aumento de brasileiros no país ao longo dos últimos dois anos é relevante. Como exemplo, ele cita que o número de atendimentos a cidadãos brasileiros no consulado brasileiro cresceu 200% entre dezembro de 2001 e dezembro do ano passado. "E nos últimos meses continua aumentando." Segundo o diplomata brasileiro, o número de brasileiros que batem às portas do consulado em busca de ajuda tem crescido de um "forma intensa" nos últimos meses. Segundo Collecot, o governo britânico vem promovendo no Brasil campanhas de esclarecimento sobre as condições necessárias para aqueles que pretendem viajar ao Reino Unido. "Esperamos que com essas campanhas de informação poderemos baixar os números de pessoas que são barradas ao desembarcar", disse. Segundo ele, ainda é cedo para se averiguar a eficácia dessa estratégia. "Caso os números de brasileiros que viajam para o Reino Unido sem reunir as condições legais de entrar no país não caia, teremos de encontrar formas de resolver esse problema através de um diálogo construtivo e transparente com as autoridades brasileiras." Segundo o embaixador britânico, muitos brasileiros que tentam trabalhar ilegalmente no país chegam através de Portugal e da Itália. Debate político A presença de imigrantes ilegais vem sendo um tema de crescente debate político no Reino Unido. O governo trabalhista liderado pelo primeiro ministro Tony Blair, ao longo dos últimos meses, tem sido alvo de ataques dos oposicionaistas conservadores e dos tablóides sensacionalistas, que o o acusam de tratar o assunto de uma forma muito leniente. Diante da pressão e a possibilidade de eleições parlamentares no próximo ano, o governo britânico tem dado sinais de adotará uma postura mais rigorosa em relação ao problema. Recentemente, por exemplo, as autoridades estão concentrando suas investigações sobre escolas de inglês de fachada, que concedem cartas para as autoridades migratórias certificando que seus "alunos" estão regularmente matriculados por determinados períodos. Essas cartas, que custam caro, permitem que os imigrantes obtenham ou prolonguem seus vistos de estudantes no país. O aumento do número de brasileiros trabalhando em Londres é facil de ser constatado. O crescimento de lojas e serviços para a comunidade brasileira vem sofrendo um boom nos últimos dois anos. Muitos desses imigrantes contam também com um segundo passaporte, de algum país da União Européia, que confere o direito de trabalhar no país sem necessidade de um visto. Mas as autoridades britânicas estão cada vez mais preocupadas com o crescente número de passaportes europeus falsificados em circulação no país.