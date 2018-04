Crescente Vermelho entra em cidade sob cerco há 3 semanas O Crescente Vermelho, versão da Cruz Vermelha existente em países islâmicos, anunciou ontem ter conseguido entrar na área mais destruída de Homs, cidade sob fogo contínuo das tropas do ditador Bashar Assad há cerca de 3 semanas. Os funcionários levaram suprimentos a moradores do bairro em ruínas de Baba Amr e tentam agora retirar feridos e dois jornalistas ocidentais que estão presos no cerco.