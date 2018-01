Criada entidade latino-americana de automedicação Foi constituída nesta sexta-feira na Argentina a Indústria Latino-Americana da Automedicação Responsável (Ilar), entidade que congrega as associações nacionais de todos os países da região que representam os fabricantes de medicamentos de venda livre. A Associação Brasileira da Indústria de Produtos para a Saúde (Abips) representa as empresas brasileiras na nova entidade. As demais entidades que formam a Ilar são Afamela (México), Andi (Colômbia), Camesip (Venezuela), Capemvel (Argentina) e Fedefarma (Guatemala). A missão da nova entidade é melhorar os níveis de saúde e qualidade de vida das populações latino-americanas através do desenvolvimento da cultura da automedicação responsável. O presidente da nova entidade para o biênio 2001-2003 é Daniel Roque, da Afamela. Piero Rapazzini, vice-presidente executivo da Abips, foi nomeado 1º vice-presidente. Nos planos de ação da Ilar está a produção sistemática de relatórios de posição sobre os aspectos mais importantes da regulamentação. Os dois primeiros, um sobre classificação e switching (mudança de categoria) dos medicamentos, e o outro, sobre informação ao consumidor, deverão estar prontos até o próximo dia 23, quando serão apresentados na reunião da Rede Panamericana de Harmonização da Legislação Farmacêutica, em Orlando, EUA.