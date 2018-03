Criado partido fascista em Portugal O italiano Benito Mussolini, o alemão Adolf Hitler e o português Antonio de Oliveira Salazar são fontes de inspiração para a criação do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores de Portugal (PNSTP), cuja formação foi anunciada pelo médico Antonio de Paiva em entrevista ao jornal lisboeta Público. Numa surpreendente definição, Paiva explicou que o novo partido "terá uma textura intrínseca de ação corporativo-anarco-sindicalista em meio a uma recessão mundial que faz crescer o nacional-socialismo". No entanto, apesar da possibilidade de reunir as 5.000 assinaturas necessárias para a constituição do PNSTP, o médico poderá enfrentar sérios problemas legais, já que a Constituição portuguesa promulgada após o levante de militares esquerdistas em 1974, que restabelecer a democracia, proíbe partidos fascistas.