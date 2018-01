Criança de 3 anos morre em meio a onda de calor na França Uma criança de três anos morreu devido ao excessivo calor depois de ter sido deixada no interior de um automóvel em frente à casa de seus pais no norte da França, informaram as autoridades locais. A menina estava dentro de um veículo estacionado em uma rua em frente à casa de seus pais em Wimille, um pequeno povoado nas proximidades do balneário de Boulogne sur-Mer, prosseguiu a polícia. Os pais aparentemente perderam a menina de vista. Um pensou que ela estava com o outro, informou a polícia. Ainda não se sabe como ela entrou no carro. A garota faleceu devido ao calor excessivo, depois de passar mais de uma hora e meia dentro do carro fechado, de acordo com informações preliminares.