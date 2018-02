Criança e mulher morrem em ataques aéreos a Gaza

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Autoridades médicas palestinas na Faixa de Gaza afirmaram que duas pessoas, incluindo uma garota de cerca de dois anos, morreram em um ataque aéreo israelense. Israel retomou a ofensiva contra a região nesta terça-feira em resposta a três foguetes que foram lançados de Gaza contra o território do país.

O médico palestino Ashraf al-Kidra disse que um total de 21 pessoas ficaram feridas no ataque a um prédio que abriga escritórios da rede de televisão Al Aqsa, controlada pelo grupo de militantes Hamas. Segundo ele, uma mulher de 40 anos e a menina de dois morreram em diferentes ataques aéreos pela Cidade de Gaza. Essas foram as primeiras mortes registradas no conflito desta terça-feira.

A retomada repentina do conflito ameaça anular o esforço egípcio para acabar com a crise entre Israel e o grupo de militantes Hamas na região. Autoridades da Palestina e da Organização das Nações Unidas afirmam que mais de 2 mil palestinos, a maioria deles civis, foram mortos desde que o combate entre as duas forças começaram, em julho. Do lado israelense, 67 pessoas morreram, apenas três delas eram soldados. /Associated Press