Criança israelense morre em ataque a tiros Uma menina israelense de sete anos foi morta, uma outra, de cinco anos, e um adulto ficaram feridos num ataque a tiros desfechado por extremistas palestinos contra o carro em que viajavam numa estrada perto de Kfar Saba, no centro de Israel, informam serviços de resgate. Essa cidade fica praticamente ao lado da palestina Qalqiliya, situada na Cisjordânia. A polícia avaliou que os disparos partiram do território cisjordaniano e, por isso, a região foi bloqueada e as forças israelenses iniciaram uma caçada aos atacantes. Nenhum grupo reivindicou imediatamente a autoria do atentado.