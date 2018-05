Criança leva arma para escola nos EUA e disparo acidental fere três

HOUSTON - Uma criança de seis anos de idade levou hoje uma arma carregada para dentro da escola onde estuda em Houston, nos Estados Unidos. Um disparo acidental ocorreu quando a arma caiu de seu bolso na hora do lanche e três crianças ficaram feridas.

O disparo ocorreu por volta das 11 horas locais na lanchonete da escola Ross. Fragmentos da bala machucaram três crianças, inclusive o menino que levou a arma, informou Robert Mock, subcomandante de polícia do distrito escolar independente de Houston. "As crianças sofreram alguns arranhões nas pernas e escoriações nos pés. Os ferimentos parecem não acarretar riscos", disse.

As vítimas são dois meninos de seis anos e uma menina de cinco, detalhou Jason Spencer, porta-voz do distrito escolar. As três crianças foram levadas de ambulância a um hospital próximo para exames mais detalhados.

Segundo as estatísticas de 2006/2007, as mais recentes sobre o porte de armas em escolas, quase 2.700 alunos foram expulsos ou receberam algum tipo de advertência por levar armas de fogo ao seu local de estudos, disse William Modzeleski, funcionário do Departamento de Educação americano, ouvido pela CNN. As informações são da Associated Press.