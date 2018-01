Criança morre ao ser atingida por granada na Colômbia Uma criança indígena morreu e um adulto ficou ferido nesta segunda-feira na explosão de uma granada de morteiro lançada por tropas do Exército colombiano no departamento de Cauca, no sudoeste do país, informaram fontes militares. O fato aconteceu no município de Jambaló durante um enfrentamento entre tropas da Terceira Divisão e a coluna móvel "Jacobo Arenas", da guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). Um comunicado de imprensa do Exército colombiano precisou que as tropas estavam realizando um controle territorial e que, após escutar explosões nas proximidades de uma casa, "lançaram uma granada de morteiro que aparentemente por falhas técnicas não alcançou seu alvo". Uma criança indígena de 10 anos morreu com a explosão da granada e um adulto ficou ferido com os estilhaços. A linha de comando da Terceira Divisão do Exército, encabeçada pelo general Hernando Pérez Molina, se posicionou no local para ordenar as investigações, segundo a fonte.