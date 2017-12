Criança morre em show de dança de fogo na Turquia Uma criança morreu e outras três ficaram feridas em decorrência de um show de dança com fogo no resort Gemini Park Holiday, na costa do Mar Egeu, na Turquia, no último sábado, segundo informou o jornal britânico The Times. As crianças estavam a menos de um metro da pista de dança, quando uma garrafa com líquido inflamável a base de álcool explodiu. Eden Galvani-Skeete, de seis anos, que estava passando as férias com sua mãe, Helen Zachariou, foi atingida pelas chamas e morreu. Ainda segundo o periódico britânico, o diretor do escritório de Bristol da rede Seasons Holidays, Michael Foundly, disse que sua firma pediu para que cessem as "danças de fogo". Foundly descreveu o show como uma dança comum na Turquia, em que se colocam pequenas quantias de líquido inflamável no chão. Então, é ateado fogo e as chamas desaparecem rapidamente. "Os dançarinos acenderam as chamas uma vez, e depois colocaram a garrafa com o inflamável em cima de uma chama que não tinha apagado completamente", disse Foundly. A garrafa explodiu e uma série de labaredas atingiu o público, ferindo seis pessoas, entre elas, três crianças, que ainda estão internadas em um hospital particular, em Kusadasi. Entre as crianças, estavam Shona Allan, de 13 anos, que queimou os braços e a face, e Sarah Hunter, que teve queimaduras de segundo grau. As duas estavam a menos de um metro da pista de dança, quando a garrafa explodiu. O porta-voz do hospital em Kusadasi disse que os feridos não estão seriamente feridos e que, dentro de alguns dias, poderão sair. A mãe de Eden voltou para a Inglaterra na quarta-feira. O corpo da menina deverá ser enviado ao país na noite desta quinta-feira, informou o Times. Os pais de Eden divulgaram uma nota nesta quinta-feira: "Eden era a luz do nosso mundo. Ela radiava alegria com seu sorriso imenso e personalidade cativante".