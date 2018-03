Criança russa morta nos EUA sofreu diversas lesões

O pequeno Max Shatto morreu horas depois de ter sido socorrido em 21 de janeiro. Autoridades russas afirmam que a criança foi alvo de tratamento desumano. A autópsia ainda não foi realizada.

Shirley Standefer, chefe do instituto de medicina legal do condado de Ector, no Texas, disse que havia sinais de lesões pelo corpo do menino, inclusive no baixo ventre.

Ela se recusou, no entanto, a comentar se achava que os ferimentos foram causados de maneira intencional ou acidental.

A morte de Max ganhou destaque no noticiário internacional depois de Moscou ter imposto, pouco antes, uma proibição a todas as adoções de crianças russas por famílias norte-americanas. As informações são da Associated Press.