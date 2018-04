Criança sobrevive a queda do 5º andar na Suíça A polícia suíça informou que uma criança de 4 anos sobreviveu depois de cair da janela do 5º andar, na calçada. A polícia do estado de Aarau disse que o incidente ocorreu no domingo quando a menina subiu no aquecedor e abriu a janela para ver melhor a tempestade de neve. Testemunhas que estavam em um restaurante nas proximidades ouviram um barulho e acharam a garota caída na calçada. Segundo a polícia, a menina sofreu arranhões, teve uma costela quebrada e não corre risco de morte.