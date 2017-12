Crianças afeganes morrem desidratadas em campo de refugiados Mais de 25 crianças afeganes morreram num campo de refugiados de insolação e desidratação nas últimas duas semanas, afirmou hoje um porta-voz das Nações Unidas. A onda de calor, com temperaturas acima de 45 graus centígrados e as precárias condições sanitárias continuam castigando os afeganes do campo de Jalozai, no noroeste do Paquistão, disse Yusuf Hassan, porta-voz do Alto Comissariado da ONU para Refugiados (Acnur). Cerca de 80.000 refugiados afeganes vivem no campo de Jalozai, um gigantesco campo onde diariamente ocorrem mortes. Expulsos de suas casas pela pior seca de que se tem notícia e por uma guerra civil, mais de 200.000 refugiados afeganes chegaram ao Paquistão apenas nos últimos nove meses. O Paquistão rejeitou os apelos da ONU para dar o status de refugiados aos afeganes de Jalozai, alegando não ter condições de sustentar os quase 2 milhões de cidadãos do país vizinho que já vivem no em território paquistanês.