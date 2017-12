Crianças cubanas enviam 10 mil cartas a Bush Em uma visita sem precedentes nos últimos tempos, a Seção de Interesses dos Estados Unidos em Cuba recebeu nesta segunda-feira um grupo de 40 crianças cubanas que levava uma encomenda pouco freqüente: cartas endereçadas ao presidente norte-americano, George W. Bush. Os meninos entregaram diversas caixas com um total de 10.000 cartas escritas a Bush por crianças de toda a ilha, disseram fontes diplomáticas à Associated Press. As cartas foram recebidas por Patricia Murphy, responsável pela Seção de Interesses na ausência da chefe da missão, Vicky Huddelston, que viaja ao exterior da ilha. A visita durou cerca de 30 minutos, disseram as fontes. De acordo com elas, a chancelaria cubana marcou por telefone, com antecedência, a visita dos meninos à delegação norte-americana. No fim do mês passado, o jornal Juventud Rebelde anunciou que o total de cartas já escritas a Bush pelas crianças era de 150.000 e que parte delas seria publicada pela imprensa local. A iniciativa partiu do governo cubano após a Cúpula das Américas, realizada no Canadá em abril. Em discurso durante a cúpula, Bush citou o cubano José Martí (1853-1895) em uma frase: "A libertade é inegociável". O governo do presidente Fidel Castro garante que tal frase nunca foi dita. "Senhor, desejo que ao ler esta carta aprenda todo o necessário sobre nosso herói nacional, o grande professor José Martí", diz o início de uma das cartas a Bush, publicada no fim de maio pelo Juventud Rebelde.