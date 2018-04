Crianças do Haiti sofrem com caos e miséria após tremor As crianças sem nome permaneciam mudas hoje, encostadas em uma esquina dentro dos terrenos do Hospital-Geral de Porto Príncipe, capital do Haiti devastada pelo terremoto ocorrido no último dia 12. São três entre milhares de menores que ficaram à deriva, com fome e sede, e perambulam pelos acampamentos improvisados de sobreviventes na cidade, sem proteção alguma contra enfermidades ou contra traficantes de menores, e frequentemente sem ninguém para cuidar deles.