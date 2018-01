Crianças foram orientadas a não fugir de escola em chamas "Não entrem em pânico! Fiquem em seus lugares", teria dito um professor aos alunos, impedindo que as crianças deixassem a sala de aula e se salvassem, informou a agência Press Trust of India (PTI). A escola onde 800 crianças estudavam ardeu em chamas, e mais de 80 morreram carbonizadas. Após a tragédia, uma TV local mostrou dezenas de pequenos corpos carbonizados, que cobriam o chão de um amplo corredor onde haviam sido colocados. Alguns estavam irreconhecíveis. "As pessoas estavam em pânico. Corriam para todos os lados pedindo ajuda em meio ao caos e ao fogo intenso", disse S. Kalidas, uma testemunha. "Os pais estavam chorando, batendo no peito e gritando por seus filhos." Alguns pais fizeram buracos nas paredes, na tentativa de chegar até as crianças. Horas após o incêndio ter sido contido, familiares e pais tentavam encontrar suas crianças entre os mortos ou entre os feridos que foram levados para o hospital local. Muitos parentes foram ao hospital da cidade para ouvir a lista com os nomes dos mortos. Alguns desmaiaram ao receber a má notícia.