Crianças haitianas são retiradas de centro de adoção Quarenta e sete crianças haitianas reencontraram os pais depois de terem sido mantidas em condições desumanas por até dois anos num centro de adoção, disse uma agência internacional na sexta-feira. As crianças, que hoje têm entre 2 e 7 anos, foram entregues pelos pais em troca da promessa de que seriam bem tratadas e de que as famílias receberiam ajuda financeira para estabelecer pequenos negócios e sustentar os outros filhos, disse a Organização Internacional para a Migração (OIM). As crianças foram mantidas no centro, em condições deploráveis, na capital do Haiti, Porto Príncipe, aparentemente esperando uma adoção internacional, por períodos que variaram de seis meses a dois anos. Muitas estavam desnutridas e tinham doenças de pele por causa das más condições, disse Jemini Pandya, porta-voz da IOM. Quando os pais ficaram sabendo das condições em que as crianças estavam, e perceberam que tinham sido iludidos, denunciaram o dono do centro e obtiveram uma ordem judicial determinando a liberação dos filhos. "A IOM e a Fundação Pan-Americana de Desenvolvimento devolveram 47 crianças vítimas de tráfico para seus lares e seus pais na cidade de Jeremie", disse Pandya em Genebra. As crianças foram consideradas vítimas de tráfico humano por terem sido colocadas numa situação de exploração, disse ela. Pelo menos outras 40 crianças de uma outra cidade permaneciam no centro, afirmou a representante. A falta de recursos no Haiti, o país mais pobre do Hemisfério Ocidental, impede que as autoridades que cuidam do bem-estar social investiguem todos os centros de adoção internacional, de acordo com ela. A IOM está dando assistência médica e psicológica às crianças, pagando escola para elas por um ano e dando aos pais dinheiro e treinamento para ajudá-los a cuidar das famílias numerosas.