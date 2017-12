Crianças israelenses rezam pela morte do presidente iraniano Um rabino israelense liderou uma oração de centenas de crianças judias pedindo a morte do presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, para evitar que ele não ataque Israel. Israel teme que o programa nuclear iraniano tenha como objetivo a produção de armas atômicas para um eventual ataque ao Estado judeu. O governo iraniano assegura que suas usinas atômicas têm fins estritamente pacíficos de geração de energia elétrica. O rabino David Batzri, um famoso místico judeu, iniciou no domingo, 25, uma campanha nacional conduzindo as orações de centenas de alunos de uma escola de ensino fundamental em Jerusalém. Batzri disse que a intenção é conseguir a participação de aproximadamente 10 mil crianças. A idéia do rabino veio de uma história bíblica do feriado Purim, cujo protagonista Mordechai organizou orações em massa para impedir Haman, um conselheiro real, de matar todos os judeus do antigo reino persa. No fim, o rei enforca Haman. O Purim começa na noite de 3 de março. Questionado sobre o propósito da orações, o rabino Menachem Bassi, diretor da escola onde ocorreram as orações de ontem, comentou: "Vocês sabem o que aconteceu a Haman."