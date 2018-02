Crianças morrem em ataque dos EUA ao Afeganistão Nove crianças morreram, este domingo, durante o bombardeio norte-americano a um bairro da capital afegã, Cabul. Os cadáveres de seis delas foram levados para uma mesquita e os outros três ainda estão sob os escombros. A informação é da rede de televisão Al-Jazeera, do Catar. Um caça da Força Aérea dos Estados Unidos sobrevoou Cabul na manhã de domingo e disparou uma bomba sobre a cidade. Esta bomba e outras duas disparadas na madrugada de domingo caíram na região urbana. As explosões que interromperam a relativa calma que até então tomava conta da capital afegã. Cada vez mais, famílias começam a abandonar suas casas na cidade. A artilharia antiaérea dos talebans abriu fogo contra o caça. O ataque foi o único ocorrido, até o momento, na madrugada de sábado para domingo. Na madrugada anterior, Cabul foi palco dos mais violentos bombardeios desde o início da ofensiva americana contra o país, no dia 07 de outubro último.