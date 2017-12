Crianças palestinas fazem manifestação contra charges Cerca de 500 estudantes palestinos incitados pelo grupo extremista Hamas marcharam sobre uma bandeira dinamarquesa e gritaram frases contra o governo do país. Os protestos contra as publicações das caricaturas do profeta Maomé atingem nesta segunda-feira o seu segundo mês consecutivo. A multidão também carregava um caixão com a bandeira dinamarquesa representando a "morte" do país e clamaram pelo boicote de produtos dinamarqueses. "Com a nossa alma iremos redimir nosso profeta," entoavam os manifestantes. A polícia palestina controlava o trafego enquanto a multidão seguia para o centro da cidade. O protesto terminou sem violência. Também nesta segunda-feira, cerca de 100 adolescentes entusiastas do grupo Fatah fizeram uma manifestação contra a Dinamarca na porta do parlamento palestino, na cidade de Gaza. Alguns queimaram bandeiras dinamarquesas e outros atiraram para o alto. Manifestantes atacaram embaixadas do Ocidente e fizeram ligações ameaçadoras aos envolvidos nas publicações. Já a Noruega anunciou, também nesta segunda-feira, que irá reabrir seu escritório de representação nos territórios palestinos. O escritório da Cisjordânia, localizado no subúrbio de A-Ram, em Jerusalém, foi fechado no dia 2 de fevereiro.