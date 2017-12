Crianças são apunhaladas no Alasca Um homem apunhalou, nesta segunda-feira, quatro garotos em uma escola primária antes de ser detido pela polícia. Os garotos foram esfaqueados no pescoço, mas as feridas não pareciam graves, disse o porta-voz do Departamento de Polícia de Anchorage, Ron McGee. As vítimas foram levadas imediatamente a dois hospitais. A agressão ocorreu pouco antes do início das aulas na escola primária de Mountain View. De acordo com McGee, cerca de 20 alunos presenciaram o ataque. A polícia chegou quase na mesma hora do incidente e disparou três balas de borracha contra o agressor enquanto este corria para dentro da escola. O homem aparentava pouco mais de 30 anos e sua identidade não foi revelada pela polícia. No interior do prédio, os professores o cercaram até que a polícia o prendesse. Ele também foi levado ao hospital para curar as feridas causadas pelas balas de borracha. Após o ataque, as crianças, com exceção das testemunhas, foram levadas a uma escola primária nas proximidades de Tyson, onde funcionários da escola planejavam recontar os alunos e entregá-los em seguida aos pais.