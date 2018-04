Crime e desemprego da era Chávez revoltam eleitores mais pobres

O Petare é um município pobre na periferia leste de Caracas, onde vive mais de 1 milhão de pessoas, muitas delas em barracos de favelas parecidos com os dos morros cariocas. No passado, foi um reduto incontestável do presidente Hugo Chávez. Já não mais. As filas nas seções eleitorais do Petare não eram ontem tão grandes quanto nos bairros abastados de Caracas, mas muitos moradores saíram para votar na oposição. Suas principais queixas: criminalidade, desemprego e precariedade da infraestrutura.

"Queremos que Chávez vá embora", disse o pedreiro Rafael Cera, de 53 anos. "Nunca tenho trabalho. Faço uns bicos de vez em quando, uns remendinhos, só bobagem." O pintor Luis Morales, de 54 anos, confirma: "Só encontramos biscates". Juan Manuel Tejeda, de 40 anos, conta que "era taxista", mas roubaram seu carro há seis meses. "Aqui mesmo no Petare."

Os três disseram que votariam em María Corina Machado, "pelos colhões que ela tem". Deputada mais bem votada da Venezuela, María Corina, de 44 anos, uma engenheira bonita e bem vestida, da classe alta, defende um "capitalismo popular", em oposição ao "socialismo bolivariano" de Chávez. Como dirigente da ONG Súmate, de defesa da democracia, ela se tornou uma das principais inimigas de Chávez. Na abertura da sessão legislativa, em janeiro, María Corina disse ao presidente, em referência às desapropriações feitas pelo governo: "Expropriar é roubar", o que se tornou um dos slogans de sua campanha, ao lado da frase "Vota duro", com o símbolo do sexo feminino.

"Só saio de casa para ir ao trabalho, porque tenho medo de andar na rua", afirma Sonia Jimena, de 59 anos, empacotadora em uma confecção. "Todos os meus vizinhos também saíram para votar, porque não dá para continuar nessa situação." Carolina Herrera, de 24 anos, atende os fregueses da padaria de sua família de trás de grades. Ela conta que a proteção foi posta no ano passado, depois que a padaria foi assaltada. "Não gosto de Chávez", declarou ela. "Só não fui voltar por falta de tempo."

"Chávez afundou a Venezuela", julga a professora aposentada Celina Adames. "O país é mais pobre, tem mais problemas agora. O governo não faz manutenção das estradas, ruas, escolas nem hospitais." Celina vive no Estado de Mérida, mas vota no Petare, onde morava antes. Veio só para votar. Segundo Celina, normalmente a viagem levaria 12 horas de carro. Mas com o mau estado das estradas e o bloqueio de um túnel, por falta de manutenção, fez uma parte do trajeto de carro e outra de avião, e mesmo assim levou mais de 20 horas. "Gosto de todos os candidatos (da oposição)", disse a professora. "Todos são muito bem preparados, todos merecem ser presidente." Ela votou no governador de Zulia, Pablo Pérez, "porque tem governado Zulia bem e além disso é um homem de família". / L.S.