Crimeia integrará sistema financeiro ao da Rússia A Crimeia, república autônoma que ontem decidiu em referendo deixar a Ucrânia e se anexar à Rússia, está tomando medidas para integrar seu sistema financeiro ao dos russos, inclusive com a adoção do rublo. No referendo, realizado ontem, quase 97% da população local votou a favor da anexação da península por Moscou.