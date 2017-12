Crimes de ódio aumentam em Los Angeles Crimes de ódio cometidos em Los Angeles contra muçulmanos e pessoas provenientes do Oriente Médio aumentaram nos três meses posteriores aos ataques terroristas de 11 de setembro, informou hoje a Comissão de Relações Humanas do condado. Segundo o diretor-executivo da comissão, Robin Toma, de 11 de setembro até hoje, Los Angeles registrou 92 crimes de ódio, comparados com os 12 ocorridos em todo o ano passado. As cifras foram baseadas em ocorrências de crimes de ódio submetidas aos departamentos de polícia locais, ao Departamento do Xerife do condado e a organizações de direitos humanos. A maioria dos crimes envolve ameaças e vandalismo. De acordo com Toma, no passado, os judeus eram os principais alvos de tais crimes. Leia o especial