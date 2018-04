Criminalidade em abril na Argentina foi a maior em 1 ano A criminalidade na Argentina aumentou nos últimos três meses e, em abril, atingiu o nível mais alto desde março de 2008, quando o Laboratório de Investigações sobre Crime, Instituições e Políticas (Licip), da Universidade Di Tella, começou a apurar o índice. O monitoramento do Licip, que é feito mensalmente, mostra a quantidade de lares que foram vítimas de algum tipo de delito e analisa os crimes e as variadas formas nas 40 maiores cidades do país. Especialistas afirmam que o aumento da violência está relacionado com a crise econômica e o consequente desemprego.