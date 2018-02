Criminoso de guerra foragido publica poemas Desafiando as autoridades internacionais que procuram prender Radovan Karadzic, os amigos do mais procurado suspeito de crimes de guerra da Bósnia lançaram uma nova edição de um livro infantil escrito pelo foragido. Eles apresentaram a terceira edição ilustrada de um livro infantil de poesias escrito em sérvio, intitulado "Ima cuda, nema cuda" ( "Há Milagres, Não Há Milagres"), originalmente publicado em 1984. O assessor de Karadzic, Miroslav Toholj, disse que o ex-líder sérvio-bósnio estava "bem e ocupado", escrevendo mais livros, incluindo uma coletânea de dois volumes de "artigos políticos e outros, de temas variados". Oficialmente, Toholj é residente da República Sérvia (que, ao lado da Federação Muçulmano-Croata, forma a Bósnia Herzegovina), mas passa a maior parte do tempo na Iugoslávia e é o editor-chefe da editora particular Igam, sediada em Belgrado. A companhia publicou a última edição do livro de Karadzic. Ele também é secretário do chamado Conselho para a Verdade sobre Radovan Karadzic. Karadzic, de 57 anos, liderou os sérvios étnicos durante a guerra da Bósnia (1992-1995) e foi acusado pelo Tribunal das Nações Unidas para a ex-Iugoslávia por genocídio e crimes contra a humanidade.