Criminosos repetem fuga cinematográfica na Grécia

Dois dos mais conhecidos criminosos da Grécia conseguiram escapar da prisão de segurança máxima de Atenas a bordo de um helicóptero, neste domingo, pela segunda vez em menos de três anos. O assaltante e sequestrador Vassilis Paleokostas e seu comparsa, o albanês Alket Rizai, subiram por uma corda lançada do helicóptero que havia pousado no telhado da penitenciária Korydallos. Relatos indicam que policiais abriram fogo contra os fugitivos, mas não conseguiram impedir que eles escapassem. A aeronave foi encontrada mais tarde em uma rodovia que leva a uma região montanhosa no centro do país. A área já foi utilizada por Paleokostas como esconderijo no passado. Em poucos dias, os dois criminosos seriam julgados por outra fuga, em 2006, em que as mesmas estratégias foram usadas, mas da primeira vez os guardas não reagiram por acreditarem que o helicóptero que havia pousado no pátio de exercícios trazia inspetores para uma visita à penitenciária. Paleokostas foi recapturado em agosto de 2008. Seu irmão Nikos, responsável pelo planejamento da primeira fuga, está preso.