Crise acirra divisão e ameaça líder supremo

O homem acusado por Mahmoud Ahmadinejad de arquitetar a campanha da oposição para destituí-lo da presidência sumiu de vista desde o dia da eleição. Mas Ali Akbar Hashemi Rafsanjani continua sendo uma figura formidável na política iraniana, com uma rede de aliados bem situados nos campos reformista e conservador moderado. Se algum líder é capaz de obrigar uma repetição da disputada eleição da última sexta-feira, esse poderia ser o ex-presidente de dois mandatos, apelidado de "o tubarão". Segundo a Agência de Notícias dos Estudantes Iranianos, ele defendeu uma eleição "limpa" e disse que um grande comparecimento às urnas - favorecendo os reformistas - melhoraria a imagem regional e internacional do Irã. Depois da tempestade que se seguiu à aparente vitória de Ahmadinejad, o canal de televisão Al-Arabiya reportou que Rafsanjani havia renunciado à presidência da Assembleia dos Especialistas e do Conselho de Discernimento, duas instâncias fundamentais do governo. Essa notícia continua sem confirmação. Mais intrigante são afirmações igualmente não comprovadas de que Rafsanjani está na cidade sagrada de Qom, onde ele estudou um dia e onde tem fortes vínculos com uma instituição clerical local, a Associação do Clero Combatente. Rafsanjani estaria avaliando se tem votos suficientes na Assembleia de Especialistas de 86 membros para destituir o aiatolá Ali Khamenei, o líder supremo e principal patrocinador de Ahmadinejad. Pela Constituição iraniana, somente a assembleia tem o poder para isso. O super rico Rafsanjani, sua família e seus apoiadores no reformista Partido Kargozaran não fizeram segredo sobre ajudar a financiar e a dirigir a campanha de Mir Hossein Mousavi para derrubar Ahmadinejad, que eles desprezam. Mas, com Mousavi ostensivamente vencido, a luta pós-eleitoral em curso agora joga Rafsanjani contra Khamenei e não contra o presidente - que é amplamente visto como um porta-voz do fundamentalismo linha dura tipificado pelo líder supremo. Embora devesse supostamente ficar acima da disputa, Khamenei endossou Ahmadinejad desta vez, como fizera no segundo turno da eleição de 2005. Rafsanjani não escondeu sua crença de que as políticas econômica e externa adotadas nos últimos quatro anos sob orientação de Khamenei prejudicaram seriamente a República Islâmica. Suas frustrações chegaram a um ponto crítico na semana passada após Ahmadinejad ser autorizado a acusá-lo publicamente de corrupção. Numa carta irada, Rafsanjani reprovou Khamenei por não conseguir manter a dignidade do país. No que foi, de fato, um desafio sem precedente à autoridade de Khamenei, ele sugeriu que o líder supremo, normalmente acima das críticas, foi negligente, parcial e possivelmente esteve envolvido em planos para fraudar a eleição. "Estou esperando que o senhor resolva essa situação para extinguir o fogo, cuja fumaça pode ser vista na atmosfera, e evite tramas perigosas", escreveu Rafsanjani. "Se o sistema não pode ou não quer enfrentar fenômenos tão horríveis e infectados de pecado como insultos, mentiras e alegações falsas, como podemos nos considerar seguidores do sagrado sistema islâmico?" Rafsanjani continua impopular para muitos iranianos que acreditam nas acusações de corrupção e o culpam por uma campanha secreta e criminosa para silenciar dissidentes no país e no exterior durante sua presidência (1989-97). Essas últimas alegações lhe valeram outro apelido: "eminência parda". Ao mesmo tempo, ele é respeitado como um dos pais fundadores da revolução e um íntimo aliado de seu primeiro líder, o aiatolá Ruhollah Khomeini. Consequentemente, ele pode contar com alguns amigos poderosos se decidir tentar humilhar Khamenei levando-o a permitir uma nova eleição ou a se demitir. Além de seus aliados clericais em Qom, conservadores proeminentes do establishment como Ali Akbar Velayati e Ali Akbar Nateq-Nuri criticaram Ahmadinejad. O mesmo fez também Ali Larijani, o poderoso presidente do Majlis (Parlamento). Se mobilizada, essa coalizão compreenderia uma elite operante dentro da hierarquia da República Islâmica e não fora, nas ruas. Seria uma adaga encostada no peito de Khamenei. Não é por menos que chamam Rafsanjani por mais um apelido: o "fazedor de reis". O Irã aguarda sua próxima jogada. FORÇAS EM DISPUTA Conservadores Defendem valores religiosos, costumes conservadores e política de enfrentamento com Ocidente Mahmoud Ahmadinejad Presidente Populista, ultraconservador e nacionalista, teve 1.° mandato marcado pelo programa nuclear e ataques a Israel Aiatolá Ali Khamenei Líder supremo Heroi da Revolução Islâmica, é o homem mais poderoso do país: ocupa papel de líder religioso e político General Ali Jafari Comandante da Guarda Revolucionária Nomeado em 2007, é popular entre jovens soldados por seus planos de defesa contra EUA e Israel Aiatolá Ahmad Jannati Chefe do Conselho de Guardiães Aos 83 anos, é aliado incondicional de Ahmadinejad - o Conselho que preside fará a recontagem de votos Said Mortazavi Procurador-geral Responsável por fechar dezenas de jornais reformistas e levar à prisão jornalistas e ativistas políticos Aiatolá Abbas Vaez-Tabasi Diretor das Propriedades Sagradas Controla a instituição com mais dinheiro do país, que detém centenas de empresas, minas e fazendas Mohsen Rezaei Conselheiro de Khamenei Foi um dos candidatos presidenciais; é tradicionalista nos costumes e liberal em assuntos econômicos Pragmáticos Conservadores em temas como moral e costumes, defendem o pragmatismo na política externa e medidas tecnocratas na economia Aiatolá Hashemi Rafsanjani Presidente da Assembleia dos Especialistas Ex-presidente, é conservador em questões sociais e moderado em temas políticos e econômicos Mir Houssein Mousavi Candidato derrotado Ex-premiê nos anos 80, defende liberdade política e dos costumes; é liberal em temas econômicos Moderados Defendem mais direitos para mulheres, flexibilização de normas religiosas e aproximação com Ocidente Ali Larijani Presidente do Parlamento Filho de clérigo influente, tem posição moderada apesar de ser aliado próximo de Khamenei Mohammad Khatami Ex-presidente Após 18 anos de governo conservador, sua eleição em 97 foi muito festejada, mas pouco conseguiu fazer Baqer-Qalibaf Prefeito de Teerã Pragmático, foi eleito prometendo ?arrumar bagunça? deixada pelo antecessor Ahmadinejad