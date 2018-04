Crise acirra divisão entre clérigos A onda de violência que sacode o Irã desde as eleições do dia 12 está provocando uma divisão política sem precedentes entre os principais clérigos do país. A prisão de cinco parentes do ex-presidente e aiatolá Ali Akbar Hashemi Rafsanjani - entre eles sua filha Faezeh Hashemi - ontem, em Teerã, reforçou ainda mais estas divisões. Rafsanjani controla duas das instituições mais poderosas do Irã. A primeira é o Conselho de Guardiães, capaz de vetar tanto candidatos políticos quanto leis aprovadas pelo Parlamento iraniano. A segunda instituição sob seu controle de Rafsanjani é a Assembleia dos Especialistas, formada por 86 clérigos cujo mandato permite nomear e destituir o próprio líder supremo, Ali Khamenei, máxima autoridade política e religiosa iraniana, responsável, inclusive por confirmar o resultado eleitoral. Rafsanjani, é um ferrenho crítico do atual presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, e teria poder suficiente para liderar um movimento contra Khamenei, que vê sua autoridade abalada pela onda de violentos protestos de simpatizantes do candidato derrotado nas eleições do dia 12, o moderado Mir Hossein Mousavi. Pela primeira vez desde a Revolução Islâmica de 1979, manifestantes saíram às ruas da capital gritando: "Morte a Khamenei!", o que mostra um desgaste inédito para um líder supremo no Irã.