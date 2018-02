Crise alimentar pode matar até 300 mil no sul da África Até 300 mil pessoas poderão morrer no sul da África ao longo dos próximos seis meses em conseqüência de séria carência de alimentos, depois de dois anos de seca, afirmou a agência de saúde da ONU. "Há uma séria crise humanitária", afirmou o Dr. David Nabarro, funcionário graduado da Organização Mundial da Saúde (OMS). No início do mês, as Nações Unidas fizeram um apelo por US$ 507 milhões, a fim de comprar alimentos para a região, mas Nabarro disse que só os alimentos em si não são suficientes para assegurar a sobrevivência. "Também precisamos tratar das necessidades urgentes de cuidados sanitários da população", afirmou. Água potável, remédios e vacinas também são necessários. Funcionários da OMS esperam lançar um pedido de cerca de US$ 19 milhões, para melhorar os cuidados com a saúde na região. Nabarro disse que até 60 milhões de pessoas estão na área mais atingida, que inclui Malawi, Zâmbia, Lesoto, Zimbábue, Suazilândia e Moçambique. Deste total, cerca de 12 milhões de pessoas estão seriamente prejudicadas pela falta de comida, disse ele. "E estamos esperando que este número cresça nos próximos meses." "Nossos cálculos sugerem que a crise na região poderia resultar em até 300 mil "mortes em excesso" durante os próximos seis meses", afirmou Nabarro. "Esta é uma estimativa conservadora."