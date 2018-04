Crise ameaça governos autoritários Os fiascos econômicos normalmente têm consequências políticas, e foi só uma questão de tempo para as repercussões da grande recessão produzirem uma crise em uma das potências mais voláteis do mundo. Felizmente para os EUA, isso está ocorrendo no Irã. Os americanos estão acostumados a se ocupar com o modo como a teologia molda a política iraniana. Mas não é preciso ser um especialista em escatologia xiita para compreender como a eleição volátil do dia 12 acarretou um exercício de selvageria autodepreciativa pela liderança clerical iraniana. Forças seculares tornaram a crise atual possível: estagnação do Produto Interno Bruto, aumento do desemprego, e inflação desenfreada. Embora a repressão da última semana fortaleça de certo modo o poder do presidente Mahmoud Ahmadinejad no interior da facção governante, o regime como um todo foi seriamente enfraquecido. A pátina de democracia foi um instrumento útil para os mulás governantes, mas a tropa de choque não pode fazer desaparecer os problemas econômicos do Irã. MÁ ADMINISTRAÇÃO Estatísticas iranianas situam o desemprego em 17% e a taxa de inflação em 25%; os números reais podem ser maiores. E a má administração crônica pode até provocar uma forte queda nas receitas do petróleo do Irã - a espinha dorsal de sua economia. A despeito de seu monopólio da violência, os líderes iranianos parecem menos os nazistas do Oriente Médio e mais os funcionários impotentes de Weimar assistindo as finanças de seu país descerem pelo ralo. Na Europa dos anos 30, uma crise econômica derrubou governos democráticos e colocou ditadores no poder. As sociedades liberais pareciam impotentes; o autoritarismo parecia a solução. Mas o crash de 2008 pode acabar produzindo o efeito oposto. Nos últimos anos, tanto alarmistas americanos quanto triunfalistas não americanos enfatizaram o poder disruptivo de atores populistas, semiautoritários - do Irã de Ahmadinejad, à Rússia de Vladimir Putin, à Venezuela de Hugo Chávez. Mas esses regimes, que dependem dos petrodólares para a estabilidade em casa e a influência no exterior, podem se revelar mais vulneráveis à desestruturação econômica que seus rivais democráticos. Em meio aos destroços da grande depressão, intelectuais e políticos buscaram inspiração na Itália fascista e na União Soviética. Mas é difícil imaginar alguém que veja um modelo na safra atual de governos autoritários. É muito mais fácil imaginá-los sendo varridos, se a recessão persistir, pela insatisfação doméstica. Talvez alguma coisa pior possa tomar seu lugar. Há certamente Estados autoritários - Egito, Arábia Saudita - onde o perigo de uma revolução islâmica tiraria o sono dos formuladores americanos de políticas. Mas como um rival ideológico da democracia liberal, o islamismo não pertence à mesma estirpe dos totalitarismo dos anos 30. E não há outros candidatos prováveis no horizonte. Na verdade, a despeito de todas as conversas sobre uma crise do capitalismo global, o mais espantoso no grande derretimento financeiro é quão pouco o radicalismo prosperou. No Ocidente, em especial, tem havido mais histeria com o espectro do extremismo que com uma verdadeira atividade radical. A se ouvir certas personalidades na mídia conservadora, daria para pensar que Barack Obama é uma encarnação de Leon Trotski. A se ouvir alguns sabichões liberais, daria para pensar que programas radiofônicos de debates estão fomentando uma onda de violência de direita. Mas nada disso está ocorrendo. Obama está empurrando os EUA para a esquerda, mas sua lista de desejos - assistência universal à saúde, política industrial verde - vem sendo defendida pelo boletim do Comitê Nacional Democrata desde os anos 70. E, na Europa, apesar da aflição com alguns racistas mixurucas que conseguiram se eleger para o Parlamento Europeu, os grandes beneficiários da crise têm sido os partidos cautelosos, de centro-direita. No Irã, estudantes estão se manifestando pela democracia e clamando por Obama. Enquanto isso, no Ocidente, ninguém fala em adotar um nacionalismo econômico ou de renovar o setor financeiro imitando o "socialismo bolivariano" de Chávez. Nossa crise econômica global foi criada pelo capitalismo democrático ao estilo ocidental. Mas ela não se tornou uma crise para democracia e capitalismo, pois ninguém tem uma alternativa plausível. O apelo do autoritarismo teve como base a esperança de que ele poderia trazer crescimento, prosperidade e felicidade de modo mais eficiente que seus rivais liberais. Mas ninguém mais acredita nisso - não em Washington, Londres, ou Tóquio, e não, com a evidência dos acontecimentos, no Irã. É por isso que se o Ocidente der sorte, a crise poderá inverter o padrão da Grande Depressão, demonstrando a resistência da ordem democrática global e a fraqueza de seus questionadores. *Ross Douthat é escritor