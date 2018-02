Crise coloca Turquia à beira do colapso A coalizão de governo chefiada pelo primeiro-ministro Bulent Ecevit, do Partido da Esquerda Democrática, estava hoje à beira de um colapso, após a demissão de vários ministros, que deu força a um movimento para a convocação de eleições antecipadas. A crise política provocou um aumento nas taxas de juros, que estrangulam a nascente recuperação econômica da Turquia e provocou queda acentuada da lira turca. Os mercados temem que a convocação de eleições repercutam negativamente na liberação de um pacote de ajuda do Fundo Monetário Internacional (FMI) e esperavam nervosamente por uma possível renúncia de Ecevit. Mas ele, mesmo enfraquecido depois de ficar dois meses afastado do cargo por motivos de saúde, afirmou não estar preparado para deixar o poder. Por seu lado, o FMI limitou-se a emitir comunicado afirmando esperar que seu maior devedor "cumpra estritamente as metas financeiras estabelecidas". A instabilidade política afetou hoje dois leilões da dívida do Tesouro, que pagou juros de quase 80% pelo prazo de 238 dias. As taxas de juros sobre a dívida doméstica subiram 25 pontos porcentuais desde que Ecevit se licenciou, há dois meses. A agência de classificação Standard & Poor´s anunciou ter revisado o panorama feito para a Turquia, de estável para negativo, por causa da crescente instabilidade política, que afeta os credores estrangeiros. "Não queremos que o programa do FMI se perca em um período tão crítico. Espero que alguns partidos percebam que o ambiente pode se tornar muito desagradável se o FMI suspender a ajuda", comentou Hakan Avci, da Global Securities. A Turquia é o maior devedor do FMI em toda a história do organismo e os créditos dispararam, depois das crises de novembro de 2000 e fevereiro de 2001, desencadeadas por instabilidades do sistema financeiro. O maior apoio aos turcos vem dos Estados Unidos, que pressionam os organismos financeiros para ajudar o maior aliado dos americanos no mundo muçulmano. Bush precisa de uma Turquia estável, que ajude os EUA na guerra contra o terrorismo. Entretanto, o vencimento dos pagamentos de empréstimos estão levando o governo turco ao limite. O FMI informou que continuará com a revisão do programa nesta semana, mas não está claro quem será apoiado pelo chefe do organismo na Turquia, Juha Kahkonen. O mercado financeiro e os principais meios de comunicação do país especulam a existência de novas alianças entre os ministros que se demitiram segunda-feira. Entre eles, porém, não está o ministro da Economia, Kemal Dervis, responsável pelas negociações dos pacotes com o FMI e que não é filiado a nenhum partido. Alguns sinais de confiança, porém, começam a surgir. O vice-primeiro-ministro e líder de um dos partidos da coalizão do governo, Devlit Bahceli, voltou atrás em relação à antecipação das eleições. Disse que apóia Ecevit "até que ele decida renunciar" e manifestou lealdade à coalizão. O partido dele tornou-se a maior força dentro do governo, uma vez que os ministros que renunciaram eram todos do partido de Ecevit.