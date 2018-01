Crise de ciúme teria levado à queda de Fujimori O despeito de uma mulher pode ter provocado a queda do governo do presidente Alberto Fujimori em 2000, segundo uma investigação jornalística publicada pela revista Caretas, de Lima, capital do Peru. De acordo com a investigação, Matilde Pinchi, ?amiga íntima? do então assessor presidencial Vladimiro Montesinos, enciumada por ter sido trocada por uma nova amante, roubou o vídeo mostrando um episódio de corrupção que, ao ser exibido na TV, desencadeou o terremoto político no país.