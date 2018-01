Crise de ovos de Páscoa na Noruega, assunto de Estado Os legisladores noruegueses não podem ajudar mas tagarelaram muito a respeito, hoje, quando um dos parlamentares exigiu planos do governo para debelar a crise dos ovos de Páscoa que se vislumbra no horizonte. Uma nova lei reduziu o tempo em que as lojas podem manter ovos de Páscoa em suas prateleiras de 40 para 28 dias, levando os produtores a avisar que poderia haver escassez do produto no mercado. Colorir ovos e caça-los durante a Páscoa é um dos mais populares passatempos das crianças norueguesas, que ganham quase seis dias de folga na escola nessa época. Oeystein Hedstroem, da ala direitista do Partido do Progresso, considera que a ameaça de escassez é tão profunda que levou-a à sessão semanal de perguntas-e-respostas com o governo, no parlamento. ?Consumimos 3,3 milhões de ovos?, ele disse. ?O ministro da Agricultura irá reduzir os impostos de importação durante esse período se os fornecedores não puderem atender a demanda?? O ministro da Agricultura Lars Sponheim respondeu diretamente ao presidente do parlamento. ?Presidente, seria tentador dizer que cada homem deveria ter sua própria galinha e o problema estaria resolvido?, disse em meio a murmúrios e risadinhas de parlamentares normalmente muito sérios. ?As galinha, geralmente, põem um ovo por dia, mesmo nos feriados. E isto significa que elas terão um ligeiro problema em combinar feriados com um máximo de produção?, acrescentou, fazendo com que as risadinhas se transformassem em risadas. ?O governo fará o melhor possível para garantir ao povo norueguês ovos durante a Páscoa?, finalizou enquanto os parlamentares já se afogavam em gargalhadas gerais.