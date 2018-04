Crise derruba ministro do Interior da Tunísia O primeiro-ministro da Tunísia, Mohamed Ghannouchi, disse hoje que o ministro de Interior, Rafik Belhaj Kacem, foi demitido do cargo, após o país enfrentar mortíferos protestos por causa do desemprego. Ghannouchi anunciou também que a maioria dos prisioneiros detidos durante quase um mês de protesto foi libertada.