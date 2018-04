Crise econômica nos EUA e Europa desestimula êxodo

Os efeitos da crise econômica nos Estados Unidos e na Europa serviram para arrefecer a determinação dos jovens de Gonzaga em buscar a vida no exterior. No final da década passada, moradores do pequeno município mineiro, a uma hora de carro de Governador Valadares, iniciaram um processo de êxodo - principalmente para os EUA - fazendo jus a uma tradição presente desde a década de 50 na região leste do Estado. Conforme dados não oficiais, cerca de 1,2 mil gonzaguenses - 20% da população da cidade, de 5,7 mil habitantes - vivem hoje no exterior. Mas a estimativa é que o atual contingente de imigrantes represente apenas a metade do total de pessoas que deixaram Gonzaga nos últimos dez anos - a grande maioria com destino à cidade norte-americana da Filadélfia e região. No retorno para o Brasil, pesam fatores como a restrição cada vez maior à imigração ilegal, a escassez de empregos nos EUA e a desvalorização do dólar frente ao real. "Não vi o caso Jean Charles frear a ida para os EUA e Europa, foi mesmo a crise", diz a prefeita de Gonzaga, Efigênia Maria Magalhães (PSDB). Ex-professora da rede estadual, a prefeita conhece bem a atração que a vida no exterior exerce sobre os jovens da cidade. "No primeiro ano do ensino médio, os alunos costumavam falar que não tinham motivos para estudar, pois não teriam emprego. A falta de perspectiva fazia com que esses meninos se endividassem para pagar a viagem para fora", disse. "Ultimamente, isso diminuiu porque os que estão retornando não trazem muito dinheiro." Após cinco anos morando na Filadélfia e trabalhando como mecânico, Welington Pereira Lemos, de 39 anos, decidiu voltar para Gonzaga há um mês e meio por causa da crise econômica. Conseguiu montar uma pequena oficina na cidade mineira, mas reclama do pouco retorno que alcançou no período em que morou fora: "A maioria está retornando sem perspectiva, a realidade é que são poucos os que vencem." INVESTIMENTO Esse pode ser considerado o caso de Jusiano Souza Silva, de 33 anos. Ele também morou na Filadélfia, onde trabalhou como pedreiro durante cinco anos, de 2000 a 2005 - período que classifica como o das "vacas gordas". Com o dinheiro que ganhou, montou uma concessionária de motos novas e usadas e não se arrepende do investimento. "Moto não para de vender", comemora. O comerciante Romir Pereira Nascimento, de 33 anos, porém, já não vê tantos motivos para festejar. Um dos primeiros a emigrar de Gonzaga, o amigo de infância de Jean Charles mudou-se para a Pensilvânia no final da década de 90. Após cinco anos e meio, voltou para Gonzaga, onde montou uma loja de materiais de construção e ergueu um prédio de três andares. "Peguei uma época boa, mas agora o pessoal está retornando com uma mão na frente e outra atrás", diz Nascimento, ressaltando que tal situação reflete negativamente no seu próprio negócio. "As vendas caíram muito nos últimos 18 meses." Boa parte da movimentação econômica da cidade é baseada nos repasses dos emigrantes. Segundo dados da prefeitura, a renda per capita em Gonzaga chegou a R$ 2,9 mil em 2007. Obras ainda são visíveis na cidade, mas numa intensidade menor do que em anos anteriores. A situação preocupa a prefeitura local, principalmente porque o município não possui oferta de empregos. "Somos carentes de indústrias ", diz a prefeita. A violência em Gonzaga é pequena, mas um problema que tem crescido é o do tráfico de drogas, afirma o sargento João Machado Neto, de 48 anos, comandante do Grupamento da Polícia Militar da cidade. O sargento conhece bem a realidade dos emigrantes que estão retornando para Gonzaga. Em 1997, ele abandonou a corporação e passou quase 10 anos no Estado de Massachusetts, onde trabalhou como pintor e entregador de comida. Um dos motivos que o fizeram voltar, conta Neto, foi a ameaça de demissão. Mas ficou uma ponta de saudade. "Tem hora que dá vontade de voltar a viver por lá, porque a organização é outra e as leis funcionam."