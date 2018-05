Crise europeia ameaça economia do Canadá, diz BC local O governador do Banco do Canadá (banco central canadense), Mark Carney, disse em uma entrevista exibida neste domingo que uma moratória de uma dívida soberana em um país europeu não seria necessariamente um cataclismo mundial, mas reiterou que a crise prolongada na Europa é a maior ameaça individual que a economia canadense enfrenta atualmente. Carney disse que a viagem do primeiro-ministro do Canadá Stephen Harper à China, que ocorrerá em breve, é algo "totalmente vital" para a economia canadense, que tenta diversificar seu perfil exportador e depender menos do seu maior parceiro comercial, os Estados Unidos.